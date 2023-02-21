Логинов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логинов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1980
Мать ребёнка: Логинова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1988
Сын: Логинов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Логинова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Вера Ивановна
Смерть
2016