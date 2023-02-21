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Логинов Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1980

Сын: Логинов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Логинова Вера Ивановна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
28.02.1988

Сын: Логинов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Логинова Вера Ивановна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Вера Ивановна

Смерть
2016
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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