Анохин Алексей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохин Алексей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кошелева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Анохина Авдотья Гавриловна

Рождение ребёнка
01.08.1859

Дочь: Просковья Алексеевна

Мать ребёнка: Анохина Авдотья Гавриловна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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