Анохин Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кошелева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Анохина Авдотья Гавриловна
Рождение ребёнка
01.08.1859
Дочь: Просковья Алексеевна
Мать ребёнка: Анохина Авдотья Гавриловна
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область