Гришанов Сергей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанов Сергей Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришанов Артем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришанова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришанова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришанова Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришанова Антонина Александровна

Смерть
Неизвестно
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