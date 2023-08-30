Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1888
Сын: Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
09.03.1890
Сын: Хрисанф Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
12.03.1896
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: Елисавета (Елизавета) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
01.11.1900
Дочь: Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
09.02.1905
Сын: Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно