Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1890

Сын: Хрисанф Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1896

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: Елисавета (Елизавета) Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1900

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1905

Сын: Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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