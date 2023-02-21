Широков Яков Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1891
Мать ребёнка: Широкова Пелагея Георгиевна
Рождение ребёнка
17.10.1894 ст.
Сын: Широков Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Широкова Пелагея Георгиевна
Рождение ребёнка
19.09.1899 ст.
Дочь: Широкова Иустина Яковлевна
Мать ребёнка: Широкова Пелагея Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно