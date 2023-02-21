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Широков Яков Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широков Илья Трифонович

Мать: Широкова Дарья Савостьяновна

Рождение ребёнка
02.03.1891

Сын: Широков Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Широкова Пелагея Георгиевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1894 ст.

Сын: Широков Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Широкова Пелагея Георгиевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1899 ст.

Дочь: Широкова Иустина Яковлевна

Мать ребёнка: Широкова Пелагея Георгиевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Пелагея Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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