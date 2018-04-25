Буланова Вера Васильевна
Место рожденияп.Петушки Петушинского района Владимирской области
Дата рождения21.09.1928
Дата смерти25.04.2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928
п.Петушки Петушинского района Владимирской области
Рождение ребёнка
28.11.1963
Дочь: Первушина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Первушин Владимир Борисович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.04.2018
деревня Захарково Красногорский район Московская область