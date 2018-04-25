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Буланова Вера Васильевна

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Место рождения

п.Петушки Петушинского района Владимирской области

Дата рождения

21.09.1928

Дата смерти

25.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928

Отец: Буланов Василий Григорьевич

Мать: Буланова Лидия Григорьевна

п.Петушки Петушинского района Владимирской области
Рождение ребёнка
28.11.1963

Дочь: Первушина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Первушин Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.04.2018
деревня Захарково Красногорский район Московская область
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