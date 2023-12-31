Окольничникова (Ходакова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1972
Сын: Окольничников Андрей Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
05.02.1976
Дочь: Матросова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Окольничников Виктор Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности