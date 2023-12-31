Окольничникова (Ходакова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окольничникова (Ходакова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ходакова Параскева Александровна

Рождение ребёнка
22.07.1972

Сын: Окольничников Андрей Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
05.02.1976

Дочь: Матросова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Окольничников Виктор Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окольничников Виктор Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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