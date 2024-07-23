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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович
с. Большая Таяба
МК 1821: Семена Никифорова сын Василий / в. пономарь Стефан Петров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чуваш Марк Семёнович
Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1853
Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1853
Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1853
Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович
с. Большая Таяба