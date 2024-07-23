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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чуваш Гаврил Семёнович

Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чуваш Василий Семёнович

Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович

с. Большая Таяба
МК 1821: Семена Никифорова сын Василий / в. пономарь Стефан Петров
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чуваш Марк Семёнович

Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Чуваш Зиновий Семёнович

Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Чуваш Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Чуваш Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Чуваш Семён Никифорович

с. Большая Таяба

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