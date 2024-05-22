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Кощеев Василий Семёнов Симонов

Место рождения

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

С 1841 по 1842 ст.

Дата смерти

20.01.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1841 по 1842 ст.

Отец: Кощеев Симон Стефанович

Мать: Мария Ивановна

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.10.1859 ст.

Жена: Первякова Просковия Прокопиева

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Поручители по жениху кр-не поч.Пестереский Леонтий Старков и Диомид Кощеев; по невесте д.Севастьяновской Иван Лянгизов
Рождение ребёнка
02.11.1860 ст.

Дочь: Кощеева Александра Васильева

Мать ребёнка: Первякова Просковия Прокопиева

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемница из д.Лашуковской Гожнинской волости крестьянская жена Параскева Прокопьева В...
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.

Сын: Кощеев Иван Васильев

Мать ребёнка: Первякова Просковия Прокопиева

Смерть
20.01.1914 ст.
Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Натурально,72года

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