Кощеев Василий Семёнов Симонов
Место рождения
Дата рожденияС 1841 по 1842 ст.
Дата смерти20.01.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
С 1841 по 1842 ст.
Отец: Кощеев Симон Стефанович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
02.10.1859 ст.
Поручители по жениху кр-не поч.Пестереский Леонтий Старков и Диомид Кощеев; по невесте д.Севастьяновской Иван Лянгизов
Рождение ребёнка
02.11.1860 ст.
Дочь: Кощеева Александра Васильева
Мать ребёнка: Первякова Просковия Прокопиева
Восприемница из д.Лашуковской Гожнинской волости крестьянская жена Параскева Прокопьева В...
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.
Сын: Кощеев Иван Васильев
Мать ребёнка: Первякова Просковия Прокопиева
Смерть
20.01.1914 ст.
Натурально,72года