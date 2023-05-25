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Бабкин Алексей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бабкин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пересыпкина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Бабкина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бабкин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Бабкина Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Бабкина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бабкин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Бабкина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бабкин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Бабкина Прасковья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Прасковья Ильинична

Смерть
1945