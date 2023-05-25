Бабкин Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Бабкин Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пересыпкина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Бабкина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Бабкина Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Бабкина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Бабкина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бабкин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Бабкина Прасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945