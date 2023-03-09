Матрона Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Яков Фиппович

Отец ребёнка: Филипп Афанасьевич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Архип Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Афанасьевич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Афанасьевич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дария Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Афанасьевич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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