Матрона Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Яков Фиппович
Отец ребёнка: Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Архип Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дария Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Афанасьевич
Смерть
Неизвестно