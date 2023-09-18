Глухов Тимофей
Место рожденияЛебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Токарева Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Гусевка, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глухова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Глухова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Глухова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глухова Евдокия
Гусевка, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Глухова Евдокия
Гусевка, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: Глухова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
купец-коневод
Место жительства
Неизвестно
Лебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Лебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область