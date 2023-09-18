Глухов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Тимофей

Место рождения

Лебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.07.1907

Дочь: Токарева Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Гусевка, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Глухова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Глухова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова Евдокия

Гусевка, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Глухова Евдокия

Гусевка, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: Глухова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
купец-коневод
Место жительства
Неизвестно
Лебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Лебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область
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