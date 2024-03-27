(Сулейман Нәҗметдин Кызы) Нәгыймә 2 Жена
Место рожденияд. Атабай-Анкабе, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гайсина) Әсмабикә
Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайсин Нагимулла
Рождение ребёнка
25.08.1912
Дочь: (Гайсина) Зәйтуна
Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла
Смерть
Неизвестно