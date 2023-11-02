Ибакова Гюльфира Эфендиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.2006
Отец ребёнка: Ибакова Камиль Бадурдинович
Рождение ребёнка
26.09.2014
Сын: Ибаков Амирхан Камильевич
Отец ребёнка: Ибакова Камиль Бадурдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибакова Камиль Бадурдинович