Воеводина - Канина Фаина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1977
Дочь: Воеводина Червоткина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Воеводин Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воеводин Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1985
Сын: Воеводин Иван Александрович
Отец ребёнка: Воеводин Александр Иванович