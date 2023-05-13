Воеводина - Канина Фаина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводина - Канина Фаина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1977

Дочь: Воеводина Червоткина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Воеводин Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воеводин Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1985

Сын: Воеводин Иван Александрович

Отец ребёнка: Воеводин Александр Иванович

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