Бессонова (Якитарева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Якитарева) Наталья Михайловна

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Место рождения

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.01.1910

Муж: Бессонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Горчакова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Бессонов Александр Степанович

Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бессонов Василий Степанович

Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
03.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Анна Степановна

Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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