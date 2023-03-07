Бессонова (Якитарева) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1910
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Горчакова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1916
Сын: Бессонов Александр Степанович
Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бессонов Василий Степанович
Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
03.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Анна Степановна
Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Андрей Степанович
Отец ребёнка: Бессонов Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно