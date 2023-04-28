Гужова Прасковья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гужов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гужов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Гужов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гужов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гужов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно