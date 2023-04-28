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Гужова Прасковья

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Гужов Василий Иванович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Гужов Василий Иванович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гужов Василий Иванович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гужов Василий Иванович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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