Сорока Михаил Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1927
Дата смерти23.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927
Отец: Сорока Гавриил Федорович
Мать: Сорока Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорока Антонина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сорока Антонина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорока Антонина Иванова
Смерть
23.11.1978
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край