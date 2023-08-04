Сорока Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока Михаил Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1927

Дата смерти

23.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927

Отец: Сорока Гавриил Федорович

Мать: Сорока Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорока Антонина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорока Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Сорока Антонина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорока Антонина Иванова

Смерть
23.11.1978
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
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