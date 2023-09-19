(Беляй) Ефросиния (Прося) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беляй) Ефросиния (Прося)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляй Данила

Мать: Беляй ?

Смерть
Неизвестно
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