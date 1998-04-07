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Тесленко Сергей Никитович

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Место рождения

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

07.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Тесленко Тесленко Никита Никитович

Мать: Тесленко Марфа Алексеевна

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тесленко София Михайловна

Рождение ребёнка
24.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тесленко София Михайловна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесленко София Михайловна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
07.04.1998
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Кладбище
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