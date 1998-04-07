Тесленко Сергей Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1930
Дата смерти07.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Рождение ребёнка
28.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тесленко София Михайловна
Рождение ребёнка
24.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тесленко София Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кладбище