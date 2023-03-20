Шестакова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Апросинья Васильевна

Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шестаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шестаков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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