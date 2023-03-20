Шестакова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Апросинья Васильевна
Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шестаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шестаков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шестаков Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно