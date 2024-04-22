Андреева Ксения Александровна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиВычислено 1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Александр
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ксения на тот момент было 79 лет. Она была уже тогда вдовой.
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Сын: Андреев Григорий Егорович
Отец ребёнка: Андреев Егор
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Григорию на тот момент было 44 года.
Смерть
Вычислено 1907
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1908 год. Указано, что Ксении на тот момент уже не было.