Андреева Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Ксения Александровна

Место рождения

Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Вычислено 1907

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Александр

Мать: не указана

Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ксения на тот момент было 79 лет. Она была уже тогда вдовой.
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Андреев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Андреев Егор

Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Григорию на тот момент было 44 года.
Смерть
Вычислено 1907
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1908 год. Указано, что Ксении на тот момент уже не было.
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