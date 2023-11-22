Лосик Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосик Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Лосик Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ковякова Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Турмасова Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосик Фома Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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