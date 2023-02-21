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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Хисамова Минигуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисамов Азат
Мать ребёнка: Хисамова Минигуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисамов Салават
Мать ребёнка: Хисамова Минигуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисамов Артур
Мать ребёнка: Хисамова Минигуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гатиятуллина Раиса
Мать ребёнка: Хисамова Минигуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисамов Марат
Мать ребёнка: Хисамова Минигуль