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Рябев Афонасий (Афонка) Юрьев

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Место рождения

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Рябев Юрий (Юрка) Андреев

Мать: не указана

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Рябев Сергей (Сергушка) Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Рябев Афонасий (Афонка) Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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