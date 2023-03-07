Рябев Афонасий (Афонка) Юрьев
Место рождениядер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Рябев Юрий (Юрка) Андреев
Мать: не указана
дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Рябев Сергей (Сергушка) Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Рябев Афонасий (Афонка) Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678