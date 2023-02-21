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Семен
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1837
Пол
Мужской
Отец
Дмитрей Данилович
1808 г.р.
Мать
Анна Ивановна
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Дмитрей Данилович
Мать:
Анна Ивановна
Смерть
1837
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