Арзамаскин Василий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамаскин Василий Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арзамаскин Осип Петров

Мать: Устинья Назарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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