Арзамаскин Василий Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арзамаскин Осип Петров
Мать: Устинья Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Васильева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно