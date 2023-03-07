(Возженникова) Анастасия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Возженникова) Анастасия Тимофеева

(Возженникова) Анастасия Тимофеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1922

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1922

Отец: Возженников Тимофей Васильевич

Мать: Возженикова Евдокия Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close