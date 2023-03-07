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(Возженникова) Анастасия Тимофеева
(Возженникова) Анастасия Тимофеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1922
Пол
Женский
Отец
Возженников Тимофей Васильевич
1885 г.р.
Мать
Возженикова Евдокия Иванова
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1922
Отец:
Возженников Тимофей Васильевич
Мать:
Возженикова Евдокия Иванова
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