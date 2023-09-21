Борхсениус (Геппель) Каролина Сесилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1842
Дочь: Элисабет Доротея
Отец ребёнка: Борхсениус Карл Вильхельм
Рождение ребёнка
02.04.1843
Дочь: Петтерсен Софи Вильхельмине Габриэлла
Отец ребёнка: Борхсениус Карл Вильхельм
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1870