Борхсениус (Геппель) Каролина Сесилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус (Геппель) Каролина Сесилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1842

Дочь: Элисабет Доротея

Отец ребёнка: Борхсениус Карл Вильхельм

Рождение ребёнка
02.04.1843

Дочь: Петтерсен Софи Вильхельмине Габриэлла

Отец ребёнка: Борхсениус Карл Вильхельм

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Карл Вильхельм

Смерть
После 1870
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