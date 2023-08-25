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Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Василий

Мать: Варвара Алексеевна

Смерть
1942
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