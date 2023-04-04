Чернышева (Момзова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Момзова) Любовь Сергеевна

Место рождения

Ивашиха

Дата рождения

02.09.1905

Дата смерти

03.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашиха
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Яцук Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Чернышев Александр Иванович

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.11.1937

Сын: Чернышев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Чернышев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Александр Иванович

Смерть
03.01.1993
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