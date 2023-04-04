Чернышева (Момзова) Любовь Сергеевна
Место рожденияИвашиха
Дата рождения02.09.1905
Дата смерти03.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Ивашиха
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Яцук Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Чернышев Александр Иванович
Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.11.1937
Сын: Чернышев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Чернышев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1993