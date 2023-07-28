Lahhe Jurri
Место рождения
Дата рождения19.05.1796 ст.
Дата смерти12.12.1826 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.12.1818 ст.
Жена: Udikas Liso
Рождение ребёнка
23.08.1819 ст.
Сын: Lahhe Mihkel
Мать ребёнка: Udikas Liso
Рождение ребёнка
15.08.1822 ст.
Дочь: Lahhe Rino
Мать ребёнка: Udikas Liso
Рождение ребёнка
30.05.1825 ст.
Сын: Lahhe Jaak
Мать ребёнка: Udikas Liso
Смерть
12.12.1826 ст.