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Lahhe Jurri

Место рождения

Бремерсейте

Дата рождения

19.05.1796 ст.

Дата смерти

12.12.1826 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

1819 г.р.
1822 г.р.
1825 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.12.1818 ст.

Жена: Udikas Liso

Рождение ребёнка
23.08.1819 ст.

Сын: Lahhe Mihkel

Мать ребёнка: Udikas Liso

Рождение ребёнка
15.08.1822 ст.

Дочь: Lahhe Rino

Мать ребёнка: Udikas Liso

Рождение ребёнка
30.05.1825 ст.

Сын: Lahhe Jaak

Мать ребёнка: Udikas Liso

Смерть
12.12.1826 ст.