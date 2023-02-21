Максимкин Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимкин Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1986

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1986

Отец: Максимкин Сергей Викторович

Мать: не указана

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