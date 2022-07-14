Фёдорова (Обухова) Светлана Геннадьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фёдорова (Обухова) Светлана Геннадьевна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Обухов Геннадий Юрьевич31.12.1952 г.р.
Мать
Обухова НадеждаНеизвестно г.р.
Супруги
Фёдоров Алексей07.07.1981 г.р.
Дети
Фёдоров Максим АлексеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Геннадий Юрьевич

Мать: Обухова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Фёдоров Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Алексей

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