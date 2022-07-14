Фёдорова (Обухова) Светлана Геннадьевна
женский, родилась Неизвестно
ОтецОбухов Геннадий Юрьевич31.12.1952 г.р.
МатьОбухова НадеждаНеизвестно г.р.
Супруги
Фёдоров Алексей07.07.1981 г.р.
Дети
Фёдоров Максим АлексеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обухов Геннадий Юрьевич
Мать: Обухова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Фёдоров Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдоров Алексей