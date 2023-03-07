Шретер (Schroter) Иван (Ivan) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шретер (Schroter) Иван (Ivan)

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Место рождения

Ургун, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1882

Отец: Шретер (schroter) Анатолий (Anatoly)

Мать: Шретер Аграфена Фроловна

Ургун, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1912

Жена: Шретер Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Шретер (schroter) Георгий Иванович

Мать ребёнка: Шретер Мария Михайловна

Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1918

Сын: Шретер (schroter) Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шретер Мария Михайловна

Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шретер Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Петропавловск, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Казахстан
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