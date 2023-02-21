Алексеева Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева Ольга Андреевна

Алексеева Ольга Андреевна

avatar

Место рождения

Хутор Кашулин, станица Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донског

Дата рождения

01.01.1855

Дата смерти

16.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Хутор Кашулин, станица Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донског
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рогачева Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Алексеевич

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
23.02.1913

Дочь: Алексеева Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Алексеевич

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
14.07.1915

Дочь: Великанова Ефросиния Матвеевна

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Алексеевич

Хутор Кашулин, Раздорская-на-Медведице, Усть - Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Завьялова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Алексеевич

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Место жительства
До 1942
Кашулин, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Матвей Алексеевич

Смерть
16.10.1942
Хутор Кашулин, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close