Алексеева Ольга Андреевна
Место рожденияХутор Кашулин, станица Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донског
Дата рождения01.01.1855
Дата смерти16.10.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
01.01.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Хутор Кашулин, станица Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донског
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рогачева Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Алексеевич
Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
23.02.1913
Дочь: Алексеева Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Алексеевич
Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
14.07.1915
Дочь: Великанова Ефросиния Матвеевна
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Алексеевич
Хутор Кашулин, Раздорская-на-Медведице, Усть - Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Завьялова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Алексеевич
Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Место жительства
До 1942
Кашулин, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1942
Хутор Кашулин, Волгоградская область