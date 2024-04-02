Зыхәба Ксениа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыхәба Ксениа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Џьапуа Кына

Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Џьапуа Иона

Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Џьапуа Владимир

Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Џьапуа Севериан

Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Џьапуа Шьалодиа

Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Џьапуа Ҷуҭ

Смерть
Неизвестно
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