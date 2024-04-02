Зыхәба Ксениа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Џьапуа Кына
Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Џьапуа Иона
Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Џьапуа Владимир
Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Џьапуа Севериан
Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Џьапуа Шьалодиа
Отец ребёнка: Џьапуа Ҷуҭ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Џьапуа Ҷуҭ
Смерть
Неизвестно