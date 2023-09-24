Соловьева Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1977

Отец: Никитин Александр Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1997

Дочь: Соловьева-Зеленина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Соловьев Петр Валерьевич

с.Курашим,Пермской области
Рождение ребёнка
26.02.1999

Дочь: Соловьева Тамара Петровна

Отец ребёнка: Соловьев Петр Валерьевич

с.Курашим Пермской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Петр Валерьевич

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