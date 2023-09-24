Соловьева Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1977
Отец: Никитин Александр Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1997
Дочь: Соловьева-Зеленина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Валерьевич
с.Курашим,Пермской области
Рождение ребёнка
26.02.1999
Дочь: Соловьева Тамара Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Валерьевич
с.Курашим Пермской области
Бракосочетание
Неизвестно