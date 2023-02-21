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Прокофьев Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1950

Дата смерти

11.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1950

Отец: Прокофьев Сергей

Мать: Прокофьева Лидия Васильевна

Бракосочетание
01.12.1978

Жена: Бугрим Любовь Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1979

Дочь: Прокофьева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Бугрим Любовь Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1981

Сын: Прокофьев Илья Владимирович

Мать ребёнка: Бугрим Любовь Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1983

Дочь: Густова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Бугрим Любовь Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
11.08.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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