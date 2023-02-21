Прокофьев Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1950
Дата смерти11.08.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1950
Отец: Прокофьев Сергей
Бракосочетание
01.12.1978
Рождение ребёнка
25.05.1979
Дочь: Прокофьева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Бугрим Любовь Александровна
Рождение ребёнка
04.03.1981
Сын: Прокофьев Илья Владимирович
Мать ребёнка: Бугрим Любовь Александровна
Рождение ребёнка
21.06.1983
Дочь: Густова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Бугрим Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
11.08.1983