Силиверстова Дарья? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиверстова Дарья?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) ?

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) ?

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) ?

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) ?

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) Дуня

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Аркадьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Володя Аркадьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Петя Аркадьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Иван Аркадьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Михаил Аркадьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Леонид Аркадьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Рождение ребёнка
19.05.1952

Сын: Силиверстов Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич

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