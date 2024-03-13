Силиверстова Дарья?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Силиверстова) Дуня
Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Володя Аркадьевич
Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Петя Аркадьевич
Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Иван Аркадьевич
Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Михаил Аркадьевич
Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Леонид Аркадьевич
Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1952
Сын: Силиверстов Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Силиверстов Аркадий Прокофьевич