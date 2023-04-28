Ярошевич Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
12.01.1864
Сын: Ярошевич Адам
Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна
Рождение ребёнка
08.10.1872
Сын: Ярошевич Николай
Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна
Рождение ребёнка
17.10.1879
Сын: Ярошевич Филипп
Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна
Рождение ребёнка
22.10.1966
Сын: Ярошевич Яков
Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярошевич Иоанна
Смерть
Неизвестно