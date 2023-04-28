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Ярошевич Николай Николаевич

Место рождения

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ярошевич Николай Стефанович

Мать: Ярошевич Устиния Григорьевна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.01.1864

Сын: Ярошевич Адам

Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
08.10.1872

Сын: Ярошевич Николай

Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Ярошевич Филипп

Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
22.10.1966

Сын: Ярошевич Яков

Мать ребёнка: Ярошевич Иоанна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошевич Иоанна

Смерть
Неизвестно
Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
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