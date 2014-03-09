Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

09.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Крайнов Василий Александрович

Мать: Крайнова Полина Акимова

Смерть
09.03.2014
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