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Алевтина
Алевтина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
09.03.2014
Пол
Женский
Отец
Крайнов Василий Александрович
1902 г.р.
Мать
Крайнова Полина Акимова
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Крайнов Василий Александрович
Мать:
Крайнова Полина Акимова
Смерть
09.03.2014
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