Клюев Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения10.11.1927
Дата смерти15.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1927
Отец: Клюев Ефим Митрофанович
Мать: Клюева Анастасия Вас.
Бракосочетание
28.04.1951
Жена: Клюева Мария Антоновна
Г.Алма-Ата, Сталинский ЗАГС
Рождение ребёнка
30.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
28.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюева Мария Антоновна
Алма-Ата, КазССР
Смерть
15.08.1995