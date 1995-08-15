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Клюев Иван Ефимович

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Место рождения

Юдановка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.11.1927

Дата смерти

15.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1927

Отец: Клюев Ефим Митрофанович

Мать: Клюева Анастасия Вас.

Юдановка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.04.1951

Жена: Клюева Мария Антоновна

Г.Алма-Ата, Сталинский ЗАГС
Рождение ребёнка
30.07.1952

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Мать ребёнка: Клюева Мария Антоновна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
28.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюева Мария Антоновна

Алма-Ата, КазССР
Смерть
15.08.1995
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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