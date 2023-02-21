Курбатова Васса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Петровна
Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно