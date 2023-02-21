Курбатова Васса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Васса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Курбатов Иван Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Курбатов Павел Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1860

Сын: Курбатов Федор Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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