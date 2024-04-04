Керова (Казакова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керова (Казакова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1982

Отец: Казаков Сергей Алексеевич

Мать: Казакова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.2003

Дочь: Суслова Влада Артемовна

Отец ребёнка: Суслов Артем Геннадьевич

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.09.2013

Дочь: Суслова Алена Артемовна

Отец ребёнка: Суслов Артем Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керов Иван Николаевич

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