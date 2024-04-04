Керова (Казакова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1982
Рождение ребёнка
13.07.2003
Дочь: Суслова Влада Артемовна
Отец ребёнка: Суслов Артем Геннадьевич
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.09.2013
Дочь: Суслова Алена Артемовна
Отец ребёнка: Суслов Артем Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно