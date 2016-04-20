Чуприянов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприянов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2016

Отец: не указан

Мать: Чуприянова Евгения Александровна

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