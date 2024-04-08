Ершов Иван Ефимович
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рождения01.12.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1815 ст.
Отец: Ершов Ефим Михайлович
Мать: Ершова Мария Ефимова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Крещение
04.12.1815 ст.
Смерть
Неизвестно