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Ершов Иван Ефимович

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.12.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1815 ст.

Отец: Ершов Ефим Михайлович

Мать: Ершова Мария Ефимова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Крещение
04.12.1815 ст.
Смерть
Неизвестно
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