Федотов Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1975

Дочь: Федотова Гелена Юрьевна

Мать ребёнка: Федотова Галина Андреевна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.?

Дочь: Федотова-Стришка Илона Юрьевна

Мать ребёнка: Федотова Галина Андреевна

Рождение ребёнка
10.09.?

Дочь: Федотова Яна Юрьевна

Мать ребёнка: Федотова Галина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Галина Андреевна

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