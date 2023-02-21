Федотов Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1975
Дочь: Федотова Гелена Юрьевна
Мать ребёнка: Федотова Галина Андреевна
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.?
Дочь: Федотова-Стришка Илона Юрьевна
Мать ребёнка: Федотова Галина Андреевна
Рождение ребёнка
10.09.?
Дочь: Федотова Яна Юрьевна
Мать ребёнка: Федотова Галина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно