Зайнагабдинова (Рахимова) Шамсибану Шарафутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова (Рахимова) Шамсибану Шарафутдиновна

Место рождения

д.Сухой Изяк

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Рахимов Шарафутдин

Мать: Рахимова ?

д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1904

Сын: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Зайнагабдинов Хамит Губайдуллович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович

Смерть
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
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