Зайнагабдинова (Рахимова) Шамсибану Шарафутдиновна
Место рожденияд.Сухой Изяк
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Рахимов Шарафутдин
Мать: Рахимова ?
д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1904
Сын: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Зайнагабдинов Хамит Губайдуллович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР