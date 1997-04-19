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Лукащук Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1997

Отец: Лукащук Александр Сергеевич

Мать: Лукащук Лилия Юрьевна

Рождение ребёнка
26.04.2019

Дочь: Лукащук София Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.2022

Дочь: Лукащук Виктория Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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