Лукащук Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1997
Отец: Лукащук Александр Сергеевич
Мать: Лукащук Лилия Юрьевна
Рождение ребёнка
26.04.2019
Дочь: Лукащук София Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.2022
Дочь: Лукащук Виктория Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности